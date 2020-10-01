Kocaelispor'da Başkanı Üzülmez'den Dinçel'e tepki

KOCAELİ (İHA) – Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile istifa ettiğini açıklayan Teknik Direktör Selahaddin Dinçel'i eleştiren Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Sayın hoca tiyatro oynuyor" dedi.

Kocaelispor'da Selahaddin Dinçel'in şifahen istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevi için Erhan Altın ile prensip anlaşmasına varıldı. Altın ile yapılan anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını dileyen Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, eski teknik direktörleri Selahaddin Dinçel'i, "Sayın hoca tiyatro oynuyor" diyerek eleştirdi.

"Takımla yarın antrenmana çıkacak"

Erhan Altın ile prensip anlaşmasına vardıklarını söyleyen Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Erhan Altın hocamızla prensip anlaşmasına vardık. Takımla yarın antrenmana çıkacak. Hayırlı olsun camiamıza, Kocaelispor'a. Geçmişte Kocaelispor'un şampiyonluğuna oyuncu olarak katkı sunmuş, kısa sürede olsa teknik direktör olarak hizmet yapmış, gerçek Kocaelisporlu. Kariyerinde 2. Lig şampiyonluğu yaşayan ve yaşatan teknik direktör olarak da tarihe geçer inşallah. Allah mahcup etmesin. Altın ile 1 yıllık anlaşıldı. Transfer sezonu 5 Ekim'e kadar sürüyor. Zaten 2-3 takviye olacak. Hocamız takımımızı izledi, biliyor. Şuana kadar tespit ettiğimiz bölgelere takviye konusunda hemfikiriz. Sözleşme imzalandıktan sonra rakamlar da dahil tüm detaylarını kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

"Sayın hoca tiyatro oynuyor"

Yeni teknik direktör ile sözleşme imzalayamama konusunu açıklayan Üzülmez, "Sözleşme henüz imzalamadık çünkü diğer hocayla hukuki sürecimiz başladı. Giden hocamız bugün sağlık muayenesine gelmedi, notere tespit ettirdik. Maça gelmedi, notere tutanak tutturduk. İdmanlara gelmiyor, onları da noter huzurunda kayıt altına aldık. İstifa ettiğini söyledi, asbaşkanı da aradı söyledi. Sonra da ‘İstifa etmedim' diyerek kendine rapor almış. Hukuken gerekeni yapıyoruz. Ekipteki 5 ayrı hoca, 5 ayrı yerden rapor almış. Sayın hoca tiyatro oynuyor maalesef. Bu süreç yeni hocamızın başlamasına engel olmayacak, hukuki süreç olduğu için federasyondan izin alınabildiğini biliyorum. Yeni hocamız en kötü ihtimalde takımı antrene eder, bu hafta maça çıkmaz. Yeni transfer ve gidecek oyuncularla ilgili de hocamızla birlikte hareket ederiz. Yarından sonra da o işler başlar” diye konuştu.