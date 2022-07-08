Kocaelispor'da Benhur Keser ile yollar ayrıldı

Benhur'un yeni adresinin Çaykur Rizespor olduğu ifade edildi.

Kocaelispor, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Benhur Keser ile yollarını ayırdı. İki sezondur yeşil-siyahlı formayı giyen Keser, çıktığı 69 maçta 24 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Benhur Keser'in nihai transferi konusunda Ç. Rizespor ile mutabakata varılmış olup, futbolcumuz ile kulübümüz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sonlandırılmıştır" denildi.