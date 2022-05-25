Kocaelispor'da Berkay Dabanlı ile yollar ayrıldı

Kocaelispor'da devre arası takıma katılan Berkay Dabanlı'nın sözleşmesindeki madde devreye girdi. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi alt lige düşmeye dayalı fesih hakkı maddesiyle sonlandırıldı.

TFF 2. Lig'e düşen Kocaelispor'da ayrılıklara bir yenisi eklendi. Devre arası takıma katılan Berkay Tolga Dabanlı'nın sözleşmesinde bulunan madde gereği oyuncuyla yollar ayrıldı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Berkay Tolga Dabanlı'nın sözleşmesi, sözleşmesinde yer alan alt lige düşmeye dayalı fesih hakkı maddesinin kullanılmasıyla kulübümüz tarafından feshedilmiştir. Berkay'a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.