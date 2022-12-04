Kocaelispor'da Engin Koyun yeniden başkan

Kocaelispor'da tek adaylı olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Engin Koyun yeniden başkan seçildi. Tüzük tadilatlarının onaylandığı kongrede, şirket olma konusu itirazlar gerekçesiyle gündemden kaldırıldı.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor'da olağanüstü seçimli genel kurul bugün Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 7 binden fazla üyesi bulunan Körfez ekibinde 735 oy hakkının 138'i tarafından haziruna imza atıldı. Daha önce oy çokluğu sağlanamadığı için ertelenen genel kurulda mevcut başkan Engin Koyun haricinde aday çıkmamıştı. Tek aday olarak seçime katılan Engin Koyun, yeniden Kocaelispor Başkanı oldu.

Tüzük tadilatları onaylandı

Öte yandan, hafta içi kulübün basın sözcüsü Tuncay Arıcan'ın açıkladığı tüzük tadilatları da oylamaya sunuldu. Kocaelispor Derneği'nin Kocaelispor Kulübü olarak statü değişikliğine gitmesi oy birliğiyle kabul edildi. 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunu ile uyumlu olabilmesi adına kulüp faaliyet yılının 1 Haziran-31 Mayıs arası dönem olarak değiştirilmesi ve bütçe belirlenmesi esnasında faaliyet yılının 1 Haziran-31 Mayıs arası olarak kulüp bütçesinin düzenlenmesi ve bu itibarla tüzükte yer alan maddelerin tadil edilmesi kongre üyelerini oy birliği ile kabul edildi.

Anonim şirket olma konusu mayıs ayına ertelendi

Bir diğer konu olan anonim şirket kurulması ise gündemden çıkarıldı. Üyeler, yeterli bilgilendirme yapılmadığını öne sürerek konuya itiraz etti. Kocaelispor anonim şirketi kurma konusu mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulda yeniden görüşülmesi şartıyla gündemden oy birliğiyle çıkarıldı.

"Cebimden veriyorum, vermeye de devam edeceğim"

Kongrede açıklamalarda bulunan Başkan Engin Koyun, "Bugün çatır çatır 2 tane listenin yarışmasını arzu ettim. Benim olduğum yerde hiçbir yönetici mağdur olmayacak. Cebimden veriyorum, vermeye de devam edeceğim. Bu şehirde kazandık bu şehre yatırırız. Fakat tek başına Engin Koyun olmasın diyorum. İlk defa camia kenetlendi. Biz omuz omuza olunca bu takımın yeri 2. Lig değil Süper Lig'dir. Aramızdan bazı arkadaşlar ayrıldı. Yeni seçilecek arkadaşların da Allah yardımcısı olsun, zor bir dönem" dedi.

"Sevindikli'ye Türkiye'nin en güzel tesislerini yapacağız"

Tesis konusunda da önemli açıklamalarda bulunan Başkan Koyun, "Yeni tesisin yeri ile ilgili düşündük taşındık. Futbol takımının başarılı olması için daha geniş tesis olması gerekiyor. Almanya'nın önde gelen kulüplerini ziyaret edip onların tesislerinden, Türkiye'de de Kasımpaşa, Başakşehir tesislerinden örnekler aldık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile görüştük. Sevindikli'ye Türkiye'nin en güzel tesislerini yapacağız. Otogardan 18-19 dakika sürüyor, stada geçmek 23 dakika. Bugün artık kulüplerin ayakta kalması için kalıcı gelirleri olması gerekiyor. Orada 7 tesis yapacağız. Bütün spor kulüplerinin bedava antrenman yapacağı bir tesis yapacağız. Sevindikli'de yalnız Kocaeli futbol takımına değil Milli Takım da, İstanbul'dan gelen takım da, Anadolu'dan gelen takım da Kocaelispor tesislerinde kalacak. Oradan geçen herkes gıpta ile bakacak" diye konuştu.