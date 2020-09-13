Kocaelispor'da Hüseyin Üzülmez yeniden başkan seçildi

Kocaelispor'un dün başlayan ve bin 105 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulunda Hüseyin Üzülmez yeniden başkan seçildi.

Kocaelispor'un dün başlayan kongresi bugün Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen yönetim seçimiyle tamamlandı. Bin 105 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurula kulüp yöneticileri ve delegeler katıldı. Kongrede yeniden aday olan mevcut başkanın yeni yönetimi açık oylamayla kabul edildi. Kongrede üyelere ve taraftara seslenen Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Kocaelispor'u daha iyi yerlere getirmek için bir araya geldik. Yeni tarihleri birlikte yazacağız. Süper Lig'e giden yolda zaman kaybetmeden mücadele etmeliyiz. Artık birlik ve gemimizin yol alma zamanı. Hatalar olabilir ve yapıcı eleştirilere açığız. Biz bundan sonra daha şeffaf olacağız. Kocaelispor bu şehrin en üstündedir ve bu şehrin tek rengidir" dedi.

Kocaelispor logosundaki güneş sembolünün İYİ Parti logosundaki güneşe benzetilmesinden dolayı başlayan logo tartışmaları ile ilgili konuşan Hüseyin Üzülmez, "Spontane gelişen bir olaydı. Bir grup, Kocaelispor armasındaki güneşi İYİ Parti logosundaki güneşe benzetti ve değiştirilmesini istedi. Bu olayda yönetim ve divan olayın dışında kalmıştır" şeklinde konuştu.

2 gün süren kongrede Hüseyin Üzülmez yeniden Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, yönetim kurulunda ise Bekir Halefler, Ekrem Can, Engin Koyun, Harun Kaya, İsmail Araç, İsmail Parlak, Mehmet Yaşar, Melih Oral, Ekrem Can, Harun Kaya, Melih Oral Önder Karakaş, Tuncay Arıcan, Vural Yıldız, Yunus Merttürk, Zeynel Abidin Akyol ve Ömür Öztürk yer aldı. Denetleme Kurulu da şu isimlerden oluştu: Ali Karaca, Faruk Kurnaz, Fikret Gökmen, Necdat Çakır, Özlem Feyzioğlu. Abdullah Eryarsoy, Mehmet Tüysüz, Muzaffer Gürfidan, Saim Feridun Güray, Salih Balcıoğlu ise Disiplin Kurulu'nda yer alacak. Kocaelispor'un sicil kurulunda ise Ahmet Altuğ, Ceyhun Yalçın, Faruk Sarman, Sertif Gökçe, Sinan Üner yer alacak.