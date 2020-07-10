Kocaelispor'da şampiyonluk coşkusu

Lig 2. Grup'ta şampiyon olarak ilan edilen Kocaelispor taraftarlarının şampiyonluk kutlamaları başladı. Şampiyonluk sürecinin anlatıldığı sergide buluşan taraftarlar, şampiyonluklarını tezahüratlarla kutladı.

TFF tarafından alınan kararla alt liglerin iptal edilmesinin ardından 3. Lig 2. Grup'ta lider olarak mücadele veren ve en yakın rakibi ile arasında 14 puan fark bulunan Kocaelispor şampiyon edildi. Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen etkinliklerle başladı. Kutlamalar kapsamında ilk olarak Kocaelispor'un şampiyon olma sürecindeki gelişmelerinin yer aldığı “Kocaelispor Şampiyonluk Yolu Sergisi” düzenlendi. İzmit ilçesinde bulunan Yürüyüş yolunda açılan serginin açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, kent protokolü, Kocaelispor'un eski yöneticileri, futbolcular ve taraftarlar katıldı. Programda Kocaelispor taraftarları çeşitli tezahüratlar yaparak şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

Serginin açılış treninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Hepimizin özlediği gün bugündür. Süper lig yoluna devam edeceğiz. Bugüne kadar Kocaelispor'a değer veren herkese teşekkür ediyorum. En büyük alkışı Hodri Meydana gönderiyorum. Bu taraftar her zaman Kocaelispor'un yanında oldu, bu şampiyonluğu en çok hak eden, yağmur çamur demeden Kocaelispor'u yalnız bırakmayan taraftarımızındır. Hodri Meydana sonsuz teşekkür ediyorum. O sene bu sene bundan sonra her sene diyorum. Taraftarımıza sesleniyorum, siz yürüyün biz hep sizin arkanızdayız. Sizi asla yalnız bırakmayacağız. Kocaelispor dışında kimseye sahip çıkılmasın, Kocaelispor bu kentte siyasetin ve tüm değerlerin üstündedir. Şampiyonluk yolunda hep beraber yürüyelim” dedi.

Kocaelispor Başkanı üzülmez ise şampiyonluk yolunda emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından “Kocaelispor Şampiyonluk Yolu Sergisi” vatandaşların ziyaretine açıldı. Sergiyi ziyaret eden taraftarlar dakikalarca tezahüratlarla şampiyonluk coşkusunu yaşadı.