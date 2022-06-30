Kocaelispor'da stadyum zemini hibrit çime dönüyor

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Kocaelispor Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan, stadyum zeminin hibrit olması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çalışmalara başladığını söyledi.

Kocaelispor'da kısa bir süre önce görevine başlayan basın sözcüsü Tuncay Arıcan, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kulüple ilgili açıklamalarda bulunan Arıcan, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

“Çimin hibrit olması için çalışmalar başladı”

Stadyum zemininin hibrit olacağını açıklayan Arıcan, “Stadımızın drenajında balçık tabakası olduğundan çimler kök salmıyordu. Gençlik Spor Bakanlığımız çimin hibrit olması için çalışmalara başladı. Sulama bölgeleri de 2'den 5'e çıkıyor. Sahanın zemini 5 santim yukarı kalkacak, etrafındaki suni halının üzerine asfalt dökülecek. Sıcak havalarda çimlerde yanmalar oluşuyordu. Bunun önüne geçmek için maraton ile protokol tribünleri arasına gölgeleme sitemi kurulacak. Bu konuda Kocaeli Gençlik Spor temsilcilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Formalarımızın tasarımlarını taraftarlarımıza seçtireceğiz”

Forma tasarımları konusunda taraftarın aktif rol oynayacağını ifade eden Arıcan, “Son 3 yıldır taraftara sözümüz vardı. Formalarımızın tasarımlarını taraftarlarımıza seçtireceğiz. 1 ya da 2 model formayı taraftarımızın tasarımı ile giyeceğiz inşallah” dedi.

“Kocaeli'yi futbolcu fabrikası olarak görüyoruz”

Amatör kulüplerle iş birliği yapacaklarına da değinen Tuncay Arıcan, “Alt yapımızda iyi işlere imza atıyoruz. Bu şehrin gerçekten genetiği çok farklı. Kocaeli'yi futbolcu fabrikası olarak görüyoruz. Bu bağlamda amatör futbol kulüpleri ile protokol yapılacak ve gelecek vaat eden futbolcuları kulübümüze kazandıracağız. Aldığımız futbolcular üzerinden amatör kulüplerimize ücret ya da sonraki satıştan pay vereceğiz” ifadelerini kullandı.