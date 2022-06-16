Kocaelispor'dan Doğukan Kaya açıklaması

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Ankaragücü, Kocaelispor'dan file bekçisi Doğukan Kaya'yı transfer ettiğini duyurdu. Kocaelispor cephesi ise anlaşmaya varıldığını fakat bonservis ödemesi yapılmamasından dolayı transferin henüz resmi olarak gerçekleşmediğini belirti.

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Ankaragücü, Kocaelispor'dan Doğukan Kaya'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Kocaelispor cephesi ise bonservis bedeli ödenmeden duyuru yapıldığı için karşı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Kulübümüz kalecilerinden, Doğukan Kaya'nın nihai transferi hususunda MKE Ankaragücü ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşma maddesinde bulunan 'Transferi gerçekleştiren kulüp, transfer ettiği oyuncunun mensubu olduğu kulübe 30 Haziran 2022 tarihine kadar ödenmesi gereken transfer ücretini ödemediği takdirde söz konusu oyuncunun transferi gerçekleşmez, gerçekleşmediği takdirde Kocaelispor'a 500.000 TL ceza tutarı öder ve neticesinde futbolcu Kocaelispor Kulübü'ne geri döner' maddesi gereğince halihazırda resmi bir açıklama yapılmamıştır. 30 Haziran 2022 tarihine kadar kulübümüze ödenecek transfer bedelini müteakiben kulübümüz tarafından resmi açıklama yapılacaktır. MKE Ankaragücü kulübü sözleşmedeki bu maddeyi dikkate almadan transfer duyurusunu yapmıştır” denildi.

Kocaelispor'un, sarı-lacivertli ekiple 4 yıllık sözleşme imzalayan Doğukan Kaya için belirlediği bonservis bedeli 1 milyon TL. Ayrıca bir sonraki transfer satışından yüzde 20 pay alınacağı öğrenildi.