Kocaelisporlular şampiyonluğu kutlayamadı

Kocaelispor'un matematiksel olarak şampiyon olduğu iç saha maçında binlerce taraftarın takımla birlikte kutlama yapacağı şehir turu, şehitler nedeniyle iptal edildi. Taraftar şampiyonluğu kısa süre sahaya inerek kutladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bugün oynanan Kastamonuspor galibiyetinin ardından puanını 84'e çıkaran Kocaelispor, sezonun bitimine bir hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti. En yakın takipçisi Bucaspor 1928'e 6 puanlık fark atan Kocaelispor'un son iç saha maçında binlerce taraftar tribünde yerini aldı. Çoluk çocuk, genç-yaşlı, kadın-erkek ailece stada gelen ve karnaval havasında şampiyonluk maçını takip eden Kocaelisporlular maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya inerek futbolcular, teknik ekip ve kulüp yöneticileriyle şampiyonluk kutlaması yaptı.

“Kupayı federasyon başkanı getirmek istiyor”

Şehitler nedeniyle kutlama programının ve şehir turunun iptal edildiğinin anonslarla duyurulduğu statta yaklaşık yarım saat 1. Lig'e yükselmenin sevinci yaşandı. Kulüp başkanı Engin Koyun ise Seka Park'ta ilerleyen günlerde federasyon başkanının katılımıyla şampiyonluk kutlaması yapılacağını belirterek, “Federasyon başkanı kupayı kendisi getirmek istiyor. Kutlama programı onun programına göre belirlenecek ve ilan edilecek” dedi.