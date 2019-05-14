Kocaelispor'un Play-off mücadelesi için ek seferler düzenleniyor

15 Mayıs günü Kocaelispor'un oynayacağı Play-off mücadelesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ek seferler düzenliyor.

Kocaelispor ile Yeni Çorumspor arasındaki Play-off yarı final 2. maçı 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 19.30'da Kocaelispor Stadı'nda oynanacak. Önemli karşılaşmayı vatandaşların takip etmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı ve ULAŞIMPARK A.Ş.'nin tüm ekipleri seferber oldu.

Kocaelispor için önemli bir karşılaşma olan maçın büyük ilgi görmesi bekleniyor. Futbol müsabakası için vatandaşların stadyuma ulaşımı konusunda sıkıntı yaşamamaları ve maç keyfini çıkarmalarını sağlamak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Maç günü 150 KS, 750 KS ve 15 KS otobüsleri vatandaşlara hizmet verecek.

15 Mayıs Çarşamba günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüs hatları, 150KS otobüsleri 17.30, 750KS otobüsleri ise 17.45'den itibaren yolculuk talebine göre seferlerine devam edecek. Ayrıca Tramvay ile gelecek olan vatandaşlara, Otogar-Kocaeli Stadı arasında Tramvay Aktarmalı Ring Seferi Otobüsleri (15KS) hizmet verecek. 15KS ring seferleri ise 18.00'dan itibaren yolcu talebine göre kesintisiz olarak çalışacak.

Bu önemli maç için ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı ve ULAŞIMPARK A.Ş. ile Kocaeli Spor Kulübü işbirliği ile Maşukiye, Suadiye, Bahçecik, Kullar, Yeniköy ve Gebze'den ilave toplu taşıma seferleri düzenlenecek. Kocaeli Stadı'nın bulunduğu alanda otopark sorunu yaşanabileceğinden ve bölgede oluşabilecek trafik aksaklıklarını önlemek adına vatandaşlarımızın maça gelirken toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri önem arz etmektedir.