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Kocaelispor'un saat değişikliği talebi reddedildi

Kocaelispor’un, TFF 2.

Kocaelispor'un, TFF 2. Lig'in 23. haftasında Sarıyer ile oynayacağı maçın saatinin 14.00'ten, 19.00'a alınmasına yönelik talebi reddedildi.


Kocaelispor, TFF 2. Lig'in 23. haftasında oynanacak Sarıyer maçının saatinin değiştirilmesi için TFF ve Sarıyer Spor Kulübü ile görüşme gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlılar, 4 Şubat Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak olan maçın 19.00'a alınması talebinde bulundu. Talep, TFF ve Sarıyer cephesi tarafından uygun görülmeyince maç saatinde değişiklik olmayacağı belirtildi.

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