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Kocaeli'ye çocuk oyun grupları kuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2004 yılından bugüne Kocaeli’ne 1409 adet çocuk oyun grubu kazandırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2004 yılından bugüne Kocaeli'ne 1409 adet çocuk oyun grubu kazandırıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, köylere, okullara, sahillere ve parklara çocuk oyun grupları kurdu. Çocuk oyun gruplarının içerisinde çocukların güzel zaman geçirmesine olanak sağlayan oyuncaklar bulunuyor. Oyun gruplarının zemini çocukların oynarken düşerlerse yaralanmaması için kauçuk olarak düzenlendi. İl genelindeki tüm park bahçe ve mesire alanlarına çocuk oyun grupları yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alanların güvenliğine büyük önem veriliyor.


Kocaeli'li vatandaşların daha sağlıklı bir hayat için sporla birlikte yaşaması adına kente kazandırılan spor aletlerinin sayısı da artırıldı. 2004 yılından bugüne Kocaeli genelinde 475 adet spor aletleri kuruldu. Vatandaşların spor yapabilmeleri için oluşturulan spor alanlarında değişik türde spor aletleri yer alıyor.

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