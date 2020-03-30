İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaeli'ye girişlerde korona virüs denetimleri sürdürülüyor

Kocaeli’de korona virüs tedbirleri kapsamında il merkezine giriş noktalarında polis ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçüyor, seyahat kısıtlaması ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında il merkezine giriş noktalarında polis ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçüyor, seyahat kısıtlaması ile ilgili denetimlerini sürdürüyor.


Kocaeli'de korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında alınan önlemler İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile TEM Otoyolu Uzunçiftlik ve Kuruçeşme turnikelerden il merkezine girişler yasaklandı. Kapatılan girişleri kullanmak isteyen yolcular ise Kandıra turnikeler ve Körfez turnikelere yönlendiriliyor. Tedbirler kapsamında ayrıca Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri de il merkezlerine girişlerin yapıldığı yollarda kontrol noktaları kurarak, durdurdukları araçlardaki vatandaşların seyahat izin belgeleri ve sağlık durumlarını kontrol ediyor.


Ekipler, araçları tek tek durdurarak gerekli belgelerini kontrol edip, ateşlerini ölçüyor. Ekipler tarafından da sürücü ve yolculara korona virüsten korunmak için yapmaları gerekenler konusunda bilgilendirmeleri yapılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.