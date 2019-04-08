Kocaman başkanlığında ilk meclis toplantısı yapıldı

Komisyonlarda görev yapacak meclis üyeleri oylama ile belirlendi.

Kartepe Belediyesi yeni dönemin ilk meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Meclis oturumunda 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlanırken, komisyon üyeliklerinin seçimleri yapıldı. Meclis toplantısında söz alan Başkan Kocaman, “Bizim ortak değerimiz Kartepe'dir. Kartepemiz için hep birlikte çalışacağız. Kapım herkese açıktır. İstişarede bulunmak isteyen, düşüncelerini fikrilerini dile getirmek isteyenler buyursunlar” dedi.

Meclis oturumunda en genç ilk meclis üyesi Tuğçe Timur ve Kerem Yılmaz meclis katipliği görevini üstlendi. Yapılan gizli oylama ile Kartepe Belediyesi I'nci Başkan Vekilliğine AK Parti grubundan Orhan Akyüz, II'nci Başkan Vekilliğine Ali Kumru, Meclis Katip Üyeliklerine Eda Açıkyol ve Emine Özdemir, yedek katip üyeliklerine deFaruk Sarman ve Murat Soyer oy çokluğu ile seçildiler.

Seçilen katip üyelerinin divana geçmeleri sonrasında yapılan gizli oylama ile Encümen Üyeliklerine AK Parti grubundan Ali Karakaş, Ahmet Özüer ve Erol Yılmaz (24) oyla seçildi. Yapılan açık oylama ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Ali Karakaş, Eda Açıkyol, Ahmet Sağırkaya, Niyazi Aydın ve Özlem Çankaya (CHP), İmar Komisyonu üyeliklerine Enes Aydınlı, Tuğçe Timur, Tahsin Varol, Yüksel Dilek ve Sabri Soyer (CHP), Sosyal Hizmetler Komisyonu üyeliklerine Selami Tarakçı, Ali Kumru, Fatma Öztaşkın, Murat Soyer ve Yakup Kalmuk (CHP), Türlü İşler Komisyonu üyeliklerine Orhan Akyüz, Mahir Tutak, Selçuk Kösemen, Recep Topal ve Turgay Adak (CHP), Çevre Komisyonu üyeliklerine Recep Ubay, Recep Topal, Faruk Cengizhan, Fatma Öztaşkın ve Esat Alioğlu (CHP), Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeliklerine Emine Özdemir, Faruk Sarman, Kerem Yılmaz, Enes Aydınlı ve Alper Gümrük (CHP) oy birliği ile seçildi.

Yapılan açık oylama ile belediye başkanlarının doğal üye kabul edildiği Tarihi Kentler Birliği üyeliğine asil ve yedek olarak Enes Aydınlı ve Ali Kumru, Marmara Belediyeler Birliğine Ahmet Sağırkaya ve Niyazi Aydın ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğine Ahmet Özüer ve Recep Ubay oy çokluğu ile seçildi. Meclis toplantısında Mart ayı olağan meclis tutanağı kabul edilirken, Denetim Komisyonu raporu hakkında bilgi verilmesi sonrasında meclis gündeminde yer alan toplantı gün ve saati ve meclis sesli ve görüntülü kayıt maddeleri de kabul edildi. Meclise verilen 15 dakikalık aranın ardından Kartepe Belediyesi birinci Başkan Vekili Orhan Akyüz Başkanlığı'nda yapılan ikinci oturumda 2018 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.