Kocaman, pişmaniye üreticileri ile bir araya geldi

İzmit'in meşhur pişmaniyesini üreten 10 firma, pişmaniye üretimini artırarak yurtiçi ve yurtdışı pazarlarındaki satışlarını yükseltmek amacıyla bir araya geldi. Kartepe Ertuğrul Gazi Mahallesi D-100 Karayolu kenarındaki 4 katlı bir binayı 10 yıl süreyle kiralayan pişmaniye firmaları, İzmit Pişmaniye Anonim Şirketi (İZPAŞ) adı altında birlikte üretim yaparak aylık 50 ton olan üretim kapasitesini 100 tona çıkarmayı hedefliyor. Baştan sona tadilata alınan 4 katlı pişmaniye fabrikasının önümüzdeki 2 ay içerisinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

İZPAŞ yetkililerinden bilgi alan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Kocaelimiz'in en önemli ve ülkemizce tanınan, coğrafi işaretli lezzeti olan pişmaniyemizin büyük bir bölümü artık Kartepemiz'de üretilecek. İlçemizde böyle bir tesisin yapılması için alınan karar bizleri memnun etmiştir. Yapılacak olan bu yatırımla ilçemizin ticari hayatına da çok önemli bir katkıdır. İstihdama önemli katkıları olacaktır. İlçemize değer katacaktır. Bu yeni ortaklığın hayırlı ve başarılı olmasını diliyor, üretici firmalarımıza ilçemizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Pişmaniye üreticilerinin kapasitelerini arttırarak yurt dışına açılmayı planladıklarını ifade eden Başkan Kocaman, “Pişmaniye kentimizin, coğrafi işareti bulunan önemli bir marka değeri. İç piyasa ve dış piyasada talebin artması, ihracatın büyümesi kentimiz ve ülkemiz açısından sevindirici bir gelişme olacaktır” diye konuştu.