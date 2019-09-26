Kodlama ve tasarım kursları başlıyor

KOCAELİ (İHA) – Bilim Merkezi'nde okul grupları için kodlama ve tasarım eğitimleri başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi'nde, okul grupları için kodlama ve tasarım eğitimleri Ekim ayı ile birlikte başlıyor. Eğitimlerden ilk olarak ilk ve ortaöğretim öğrencileri faydalanacak. Eğitimler Türkiye'de ilk kez Kocaeli Bilim Merkezi'nde uygulamaya konulan Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Laboratuvarı'nda gerçekleştirilecek. Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK, INTEL ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz işbirliği ile kurulan laboratuvarda 2016 yılından bu yana bireysel ziyaretçilere kodlama ve tasarım eğitimleri verilmekteydi. Ekim ayı itibariyle artık okul grupları da Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Laboratuvarı'nda kodlama ve tasarım eğitimlerine katılım sağlayabilecek.

İlk aşamada ilk ve ortaokul öğrenci gruplarının katılım sağlayacağı eğitimlerde 2. ve 3. sınıflar için Makey Makey Kodlama eğitimi, 4. ve 5. sınıflar için Makey Makey Scratch Kodlama eğitimi, 6,7 ve 8. sınıflar için M-Bot Scratch Kodlama Eğitimi ve 3D Objeni Tasarla eğitimleri verilecek. Eğitimlere katılmak isteyen sınıf öğretmenleri ya da temsilcileri Bilim Merkezi internet adresinden kayıt oluşturabiliyor.