KOGACE'den İHA Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan'a ziyaret

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri, bir süre önce İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürlüğüne atanan Refik Fidan'a ziyarette bulunarak, başarı dileklerinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) Başkanı Cemal Kaplan ve yönetim kurulu üyesi Recep Şeyhoğlu'nu ağırladı. Ziyarette, Kaplan ve Şeyhoğlu Fidan'a bir süre önce başladığı Kocaeli Bölge Müdürlüğü görevi için başarı dileklerinde bulundu.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, yeni projeler ve 2021 hedefleriyle ilgili bilgi de verdi.