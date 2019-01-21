Kollarını sıvayan Başsavcısı, yükümlüler ile okul boyadı

Kocaeli'nde “Bugünümüz Umut, Yarınımız Yeşil Olsun” projesi kapsamında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik ve denetimli serbestlik yükümlüleri bir ilkokulda badana ve ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirdi.

Kocaeli'nde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın liderlik ettiği “Bugünümüz Umut, Yarınımız Yeşil Olsun” projesi kapsamında denetimli serbestlik yükümlüleri çevre çalışmalarına başladı. Kocaeli İl Milli Eğitim müdürlüğü tarafından belirlenen Farabi İlkokulu'nda, yarıyıl tatili boyunca devam edecek olan boya, badana ve ağaçlandırma işlemleri başladı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün takibi ve denetimiyle gerçekleşecek olan faaliyetlerde toplamda 100 yükümlünün aktif rol alacağı belirlendi.

Farabi İlkokulu'nda gerçekleşen boyama ve ağaçlandırma işlemlerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik katıldı. Boyama işlemlerinden önce açıklama yapan Korkmaz, “Suç işleyen kişileri ceza evine koymadan, dışarıda denetim altına alarak ve onlara bazı hükümlülükler yüklüyoruz. Uygulama kapsamında zaman zaman yükümlülerimiz topluma faydalı işlerde çalışmaktadırlar. Kısa süre bir önce Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile bir protokol yaptık. Bunun kapsamında yükümlülerimizi sevk ettik. Bugün de denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında okullarda ağaçlandırma ve boyama işleri yapılacak. Şu anda 81 ilimizde bütün Cumhuriyet Başsavcılarımız, Milli Eğitim Müdürlerimiz ile birlikte bir okulda boya, badana yapma işlerine katılacaklar. Biz de bu amaçla burada toplandık. 9 bin denetimli serbestlik yükümlümüz var. Bunlardan 300'ü doğrudan kamuya yararlı işlerde çalışma yükümlüsü. Okullarımızın yarıyıl tatiline girmesi ile Kocaeli'nde 11 okulumuzda, boya, badana, tamirat, ağaçlandırma yükümlülerimiz aracılığıyla yapacağız” dedi.

Badana işlemlerine katılan İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, “Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığımızın ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında denetimli serbestlik yükümlülerinin 81 ilde 81 okulu sabah itibari ile tamirat işlerini yapacaklar. Bu kapsamda Adalet Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımız Ankara'da, 81 ilde de Cumhuriyet Başsavcılarımızla birlikte biz de seçtiğimiz pilot okullara giderek bu işi beraber başlatmayı planladık. Bu amaçla burada toplandık” diye konuştu.

Öte yandan Gebze' de Gebze Cumhuriyet Başsavcısı'nın da katılımıyla denetimli serbestlik yükümlülerinin okul ve kamu kuruluşlarında gerçekleştirdiği tadilat işlemleri başladı.