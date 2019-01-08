KOMEK 15. yaşını dolu dolu kutladı

yılını düzenlediği muhteşem bir programla kutladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK), kuruluşunun 15'inci yılını duygusal anların yaşandığı programla kutladı. KO-MEK'in kurucusu olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu “KO-MEK Bilgesi” seçilerek, tasarımı ve dikimi kursiyerler tarafından yapılan cübbeyi giydi. Gecede ayrıca farklı hayat hikayeleri ve başarılarıyla KO-MEK'e damga vurmuş 14 kursiyer KO-MEK Enleri olarak takdim edildi. KO-MEK Ney Grubu Canlı Performansı ile konuklara unutulmaz bir ney dinletisi sundu. Ney Grubunun ardından KO-MEK Müzik Grubu Usta Öğreticileri, Nuray Polat'ın seslendirdiği birbirinden güzel türkülere eşlik etti.

Kursiyerler tarafından KO-MEK Bilgesi seçilmesinden dolayı mutluluğunu dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, son derece duygusal bir konuşma yaptı. Yola çıktıklarında sadece 8 kurs merkezinin olduğunu hatırlatan Başkan Karaosmanoğlu, “KO-MEK, 15 yıl içinde 566 bin 323 kişiye 40 farklı meslek dalında ücretsiz meslek ve sanat eğitimi verdi. KO-MEK 42 kurs merkezinde halen 35 bin 415 vatandaşa 186 farklı branşta eğitim vermeye devam ediyor. Yani Kocaeli'nde üç kişiden biri KO-MEK eğitimi almış. KO-MEK bundan sonra da aynı kararlılıkla yoluna devam edecektir. Kurslara gelen vatandaşlarımız burada aynı zamanda terapi görüyor, tedavi oluyor, stres atıyor. Derdini, kederini buradaki arkadaşlarıyla paylaşıyor. Birinin derdi hepsinin derdi oluyor ve birlikte çözümler üretiliyor. İşte bu nedenle biz aynı zamanda güçlü ve büyük bir aileyiz” dedi.