KOMEK Çocuk Oyun Odası personeline korona virüs eğitimi

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları bünyesinde faaliyet gösteren ve KOMEK kursiyerlerinin çocuklarının yararlandığı Çocuk Oyun Odaları personeline korona virüse karşı alınması gereken tedbirler başlığında bir eğitim verdi. Eğitim, Çocuk Oyun Odalarına gelen çocukları, olası virüsün etkilerinden korumak anlamında büyük önem taşıyor.

Eğitimin başında Covid-19 hastalığının tanımı ve belirtileri hakkında bilgi verildi. Ateş, öksürük, nefes darlığı, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi belirtilerin önemsenmesi gerektiği anlatılarak, hastalığın en önemli bulaşma yolunun damlacık yoluyla gerçekleştiği ve bu nedenle maske kullanımının hayati önem taşıdığı üzerinde önemle duruldu.

Eğitimde salgından korunmak için yapılması gerekenlere değinildi. Ellerin sık sık yıkanması, bu yapılamıyorsa dezenfekte edilmesi, sosyal mesafe kurallarına uyulması, kirli ellerle yüz bölgesine dokunulmaması ve öksürme hapşırma durumunda mendil kullanılması uyarılarında bulunuldu. Bu aşamada yine maske kullanımına dikkat çekilerek, söz konusu kuralın ihmalinin salgının yayılmasındaki en önemli faktör olduğu kaydedildi. Eğitimin en önemli aşamasını ise hiç kuşkusuz, Çocuk Oyun Odalarına gelecek olan çocuklara nasıl davranılacağı ve neler yapılması gerektiği yönündeki uyarılar oluşturdu.

Çocuk Oyun Odalarına gelecek olan çocukların girişte ve çıkışta ateş ölçümlerinin yapılması ve hastalık belirtilerinin olup olmadığının sorulması gerektiği kaydedilerek, çocukların kurumda içinde hastalık belirtileri açısından eğitmen tarafından izlenmesi, ateşi 38 C'den yüksek olan çocuğun velisi nezaretinde sağlık kurumuna yönlendirilmesi anlatıldı. Eğitmenlerin çocukların kurallara uyması için sürekli oyun şeklinde çocuklarla iletişim halinde olması da eğitimde ele alındı. Bu konuyla ilgili çeşitli oyunlarla çocukların duyarlılığının ve kurallara uyumunun sağlanmasını olumlu sonuçlar vereceği ifade edildi.

Öte yandan eğitimde çocukların Çocuk Oyun Odaları içinde kullandığı oyuncak ve diğer eşyalarının da sürekli temizlenmesi ve hijyeninin sağlanması üzerinde duruldu. Bu aşamada el hijyenin tekrar önemine vurgu yapılarak, elini yıkayamayan küçük çocuklara eğitmeni tarafından mutlaka yardım edilmesi gerektiği ifade edildi.