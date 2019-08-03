KOMEK Ev Becerileri Atölyesi'nde final heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nın(KOMEK) yaz günlerinde, 12-22 yaş arasındaki gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak amacıyla projelendirdiği Ev Becerileri Atölyesi faaliyetlerini tamamladı. Gençler, kendi elleriyle yaptıkları pasta ile Ev Becerileri Atölyesi için final programı düzenledi. Aynı programda atölyenin, Temel Mutfak Bilgileri, Temel Dikiş Teknikleri, Basit Onarımlar ve seçmeli branşlarını başarıyla tamamlayan kursiyerlerine sertifikaları verildi. KOMEK gençlerin bu eğitimi günlük hayatlarında kullanabilmeleri amacıyla altı ayrı branş belirledi. Ücretsiz olarak faaliyetlerin yürütüldüğü toplamda 5 hafta süren atölyelerde, Temel Mutfak Bilgileri, Temel Dikiş Teknikleri alanları zorunlu olmak üzere seçmeli olarak belirlenen Pratik Yabancı Dil, Müzik, Resim ve Drama branşlarında paket eğitimler verildi.

Ev Becerileri Atölyesi'nde Mutfak, Dikiş ve seçmeli branşların yanı sıra evde olası arızalara karşı basit onarımlar konusunda bilgi verildi. Gençler bu sayede damlatan bir musluğun contasını değiştirmeyi, patlamış bir ampulü yenilemeyi, hatta doğal gaz kombisinin su basıncı ile ilgili basit kontrollerini yapabilmeyi öğrendi. Buna ek olarak kontrol kalemi, çekiç ve tornavida gibi basit el aletlerinin kullanımı da gençlerin hayat bilgisi alanına eklendi. Mutfak Branşının erkek öğrencileri edindikleri bilgilerle mutfağa girip yemek yapmayı, hamur açmayı, hatta dikiş makinesinin başına geçip söküğünü dikebilmeyi öğrendi. Kız öğrenciler ise ellerine aldıkları İngiliz anahtarları ile bozuk bir musluğu rahatlıkla tamir edebileceklerini ortaya koydu. Ev Becerileri Atölyesi geçtiğimiz hafta itibariyle beş haftalık faaliyetlerini 17 kurs merkezinde 938 kursiyer ile tamamladı.