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KOMEK öğrencileri fotoğrafı resme dönüştürdü

KO-MEK Resim Branşı kursiyerleri, fotoğrafçılık branşında eğitim alan arkadaşlarının çektikleri fotoğrafları tuvallerine birebir yansıtarak, sanat alanında önemli bir çalışmaya imza attı.


KO-MEK Darıca, Gebze, Yenimahalle Resim ve Fotoğrafçılık Branşı kursiyerleri bir araya gelerek muhteşem bir sergiye ev sahipliği yaptı. Gebze AVM Center'da açılışı yapılan sergide her iki branşta eğitim alan kursiyerlerin 32 adet eseri yer aldı. Gebzeli sanatseverler ile KO-MEK Fotoğraf Çekimi Usta öğreticisi Kübra Köksalan ve Resim Branşı usta öğreticisi Elif Kuru sergi açılışında kursiyerleri yalnız bırakmadı. Sergiyi, diğerlerinden ayıran son derece önemli bir sanatsal ayrıntı ise göze çarptı. KO-MEK Fotoğrafçılık kursiyerlerinin çektikleri fotoğrafları birebir resmeden KO-MEK Resim Bölümü kursiyerleri başarıları ile göz doldurdu. Fotoğrafın birebir resmedilmesi beğeni aldı. İzleyenler zaman zaman hangi eserin fotoğraf hangi eserin resim olduğunu ayırt etmekte zorlandı. Sergide 16 adet fotoğraf ve 16 adet resim yer aldı. Resim branşı kursiyerleri resimlerinde yağlı boya, kara kalem ve pastal boya tekniklerini kullandı.

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