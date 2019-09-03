KOMEK sahaya inip branşlarını tanıtacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları(KOMEK), yeni eğitim dönemi öncesinde vatandaşlar için branşlarını tanıtmak için sahaya iniyor. Branş tanıtımları nedeniyle ilçe merkezlerinde stantlar kurulacak ve 2019-2020 eğitim öğretim yılında verilecek eğitimler konusunda Kocaelilere bilgi aktarılacak. Saha çalışması adı altında yapılacak olan bilgilendirme sırasında, vatandaşlar istedikleri branşa online başvurularını da yapabilecek. Bu doğrultuda gerçekleşecek olan çalışmalar, Gebze, Gölcük ve İzmit'te yapılacak. Gebze'deki tanıtım 4 Eylül, Gölcük'teki tanıtım 5 Eylül ve İzmit Fevziye Cami Yürüyüş Yolu üzerindeki tanıtım ise 6 Eylül'de gerçekleştirilecek. Tanıtımlar sabah 09.00 itibariyle başlayacak ve mesai bitimine kadar devam edecek.

Saha çalışmalarında, öncelikli olarak vatandaşlara bu yıl 15. Kuruluş yılını kutlayan Halk Üniversitesi KOMEK ile ilgili geniş bilgi verilecek. Bunun yanı sıra Eylül ayında yeni eğitim dönemine başlayacak olan 42 kurs merkezi ile bu merkezlerde verilecek eğitimler ve branşlar tanıtılacak. KOMEK Müzik Branşı usta öğreticileri de stantlarda müzik branşlarını tanıtacak ve minik dinletiler gerçekleştirecek. Saha çalışmalarında her zaman olduğu gibi çocuklar unutulmayacak. Tanıtım stantlarını ziyaret edecek çocuklar için bu alanlarda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Büyüklere tanıtım yapılırken çocuklar da bu sırada ebru, taş boyama, yüz boyama etkinliklerine katılabilecek.