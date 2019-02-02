KOMEK yeni döneme hazırlanıyor

Kocaeli büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü yöneticilerinin de katıldığı toplantıda 2018-2019 eğitim yılı birinci dönemin çeşitli istatistiklerle değerlendirmesi yapıldı. Bir önceki yıl aynı dönem kursiyer sayısına göre yüzde 23'lük artış ve derslik başı ortalama 19 kursiyer ile eğitimlerin devam ettiği belirtilerek emeği geçen tüm personele teşekkür edildi. Ayrıca yaklaşan ilçe sergileri, KO-MEK Vefası, KO-MEK Hurması projeleri uygulamaları ve kursiyerler arasında gerçekleştirilecek yarışmaların da değerlendirildiği toplantı Liderlik ve Disiplin konularında gerçekleştirilen seminer ile son buldu.

Usta öğreticilere yönelik düzenlenen zümre toplantılarının yanı sıra drama eğitimleri de verilerek yeni döneme stresten uzak bir ortamda hazırlanmaları sağlandı. Verilen drama eğitimleri ile Usta Öğreticilerin farklı bakış açıları kazanmalarının yanı sıra empati kurmaları ve kendilerini tanımaya yönelik eğitimler gerçekleştirildi. Oldukça eğlenceli bir ortamda gerçekleştirilen eğitimlerde yeni dönem hakkında istişareler de yapıldı. Eğitime verilen 15 günlük arada aynı zamanda pek çok kurs merkezi bakım onarımları gerçekleştirilerek eğitim ortamları için daha iyi şartlar oluşturulması sağlandı.