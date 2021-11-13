Komorlar Milli Takımı, kamp için 5 bin kilometre yol geldi

Komorlar Milli Takımı, Siearra Leone Milli Takımı ile yapacağı hazırlık maçı öncesinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde antrenman yapıyor.

Afrika Kıtası'nda bulunan Komorlar Milli Takımı, Sierra Leona Milli Takımı ile Sapanca Stadyumu'nda hazırlık maçı yapacak. Takım, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Edis Sport Center'da kampa girdi. Tesiste 10 gündür antrenman yapan Komorlar Milli Takımı hazırlıklarını sürdürüyor.

"Hazırlıklarımızı burada yapmayı tercih ettik"

Komorlar Milli Takımı'nın kalecisi ve 2016-2018 sezonları arasında Kayserispor forması giyen Ali Ahamada, Türkiye hakkında tecrübe edindiğini belirterek, “Çeşitli şehir ve tesisleri gezdim. Sierra Leone ile hazırlık maçımız olacak. Dolayısıyla hazırlıklarımızı burada yapmayı tercih ettik. Gelip tesisleri gördükten sonra, çok güzel olduğunun farkına vardık ve buraya yerleşmeyi düşündük" dedi.

Çok güzel ve zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini ifade eden Ahamanda, "Çok güzel bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Afrika Kupası'na hazır bir şekilde gidebilmemiz için burayı tercih ettik. Burada güzel bir çalışma yapıp Ocak ayında Afrika Kupası'nda iyi bir performans sergileyeceğimizi umuyorum" diye konuştu.

Takımın değeri 12.5 milyon Euro

Öte yandan Afrika kıtasında bulunan Komor Adaları'nın milli takımı olan Komorlar'ın piyasa değeri ise 12.5 milyon Euro. Takımın en değerli futbolcusu ise Kızılyıldız'da oynayan El Fardou Ben. Olimpiakos takımından Kızılyıldız'a transfer olan Ben'in değeri 2.5 milyon Euro. Komor Adaları'nın takım kaptanlığını ise 37 yaşındaki Nadjim Abdou yapıyor. 30 yaşındaki kaleci Ahamanda ise şu an kulüpsüz. Son olarak Norveç'in Brann takımında forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, bu yılın Ocak ayından beri herhangi bir kulüpte forma giymiyor. Oyuncuların bir çoğu ise 3. lig veya 4. lig seviyesinde takımlarda forma giyiyor.