Komşusunu öldüren sanığa 25 yıl hapis

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan kavgada bıçakladığı komşusunun ölümüne sebep olan sanık, 25 yıl hapse mahkum edildi.

Olay, 2 Mayıs 2022'de Gölcük'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feyyat Er, tartıştığı komşusu H.F.Y. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Feyyat Er, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan H.F.Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklu sanık HF.Y.'nin Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık H.F.Y., Feyyat Er'in eşi Dedevi Er ve taraf avukatları katıldı. Sanık avukatı, H.F.Y.'nin eşi C.Y. ile Feyyat Er'in eşi Dedevi Er arasında geçen mesajların olduğunu, bu mesajlarda Dedevi Er'in C.Y.'ye olayın kazara meydana geldiğini söylediğini ifade etti. Söz konusu yazışmalar sanık avukatı tarafından mahkeme heyetine sunuldu.

Bunun üzerine söz hakkı verilen Dedevi Er, o esnada 16 yaşındaki oğlunun mesajları gördüğünü belirterek, "16 yaşındaki oğlum yazdığım mesajları görüyordu. Onun tedirgin olmaması için bu şekilde yazdım" diye konuştu.

Sanık ise savunmasında Feyyat Er'i kasten öldürmediğini söyleyerek, beraatini istedi.

"Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilen sanık H.F.Y, takdiri indirimi uygulanarak, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.