Kom?usunun silahla vurdu?u ?ah?s hayat?n? kaybetti

Kocaeli'nin Ba?iskele il?esinde tart??t??? kom?usunun silahla yaralad??? ?ah?s, tedavi g?rd??? hastanede hayat?n? kaybetti.

Olay, 16 Aral?k tarihinde Kocaeli'nin Ba?iskele il?esi Yenik?y Mahallesi Zembik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere g?re, sokakta kar?? kar??ya bulunan 2 apartmanda ya?ayan Muharrem A. ile Sava? ?al?m ve Bar?? ?al?m karde?ler aras?nda hen?z ??renilemeyen bir nedenle tart??ma ??kt?. K?sa s?rede b?y?yen tart??ma kavgaya d?n??t?. Bu s?rada belindeki tabancay? ??kartan Muharrem A. ate? etti. Bar?? ?al?m vurularak kanlar i?inde yere y???ld?. Vatanda?lar durumu hemen 112 Acil Yard?m ekiplerine bildirirdi. ?hbar ?zerine olay yerin sa?l?k ve polis ekipleri sevk edildi.

K?sa s?re sonra olay yerine gelen sa?l?k ekipleri taraf?ndan ilk m?dahalesi yap?lan Bar?? ?al?m Necati ?elik Devlet Hastanesine kald?r?ld?.

Bar?? ?al?m tedavi alt?na al?nd??? hastanede yap?lan t?m m?dahalelere ra?men kurtar?lamayarak 6 g?n sonra hayat?n? kaybetti. Olay g?n? g?zalt?na al?nan Muharrem A. ise sevk edildi?i adliyede n?bet?i hakimlik?e tutuklanarak cezaevine g?nderildi.