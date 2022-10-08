Kömürlük yangınında evin içi siyaha büründü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kömürlükte çıkan yangın sebebiyle yabancı uyruklu ailenin kaldığı ev siyaha büründü, eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Kayapınar Mahallesi Eynerce Caddesi'nde bulunan bir evin kömürlüğünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömürlükte yangın çıktı. Durumu fark eden yabancı uyruklu kiracılar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kömürlükte çıkan yangını söndürürken evin içi duman sebebiyle siyaha büründü, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Herhangi bir yaralanma olmazken polis olayla ilgili inceleme başlattı.