Kongre Merkezi'nde çalışmalara sıkı denetim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğu Marmara'nın en büyük kongre merkezini Seka Park alanında inşa ediyor. Eski Mannesman Boru Fabrikası alanında inşa edilen Kocaeli Kültür ve Kongre Merkezi inşaatında çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, kısa sürede bitmesi planlanan Kocaeli Kongre Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Toplamda 36 dönüm alan üzerinde inşa edilen Kocaeli Kongre Merkezi inceleyen Genel Sekreter Bayram'a, Genel Sekreter Yardımcısı Alaeddin Alkaç, Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Ihlamur ve firma yetkilileri eşlik etti.

Kongre merkezi hakkında açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Bayram, “Kocaeli Kongre Merkezimiz tüm etkinlikler için çekim merkezi olacak. İnşaat çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ediyor. Kongre merkezinin şu an gözüken yüzde 61'i tamamlandı. Çalışmalar bu şekilde devam ederse yetkili firmadan projenin belirlenen tarih öncesinde bitirileceğinin sözünü aldık. Kongre merkezimiz tarihe ışık tutacak, kültürel ve sanatsal projelerin hayat bulacağı bir kongre merkezi olacak. Bunun yanında Doğu Marmara'nın en önemli kongre merkezi haline gelecek. Tüm donanımıyla Kocaeli'nin ihtiyaçlarına karşılık verecek olan kongre merkezi, kültürel etkinliklerin çekim merkezi olacak” dedi.