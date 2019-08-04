Konservatuar başvuruları başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarına yetenek sınavı başvuruları başlıyor. 19 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında yapılacak başvurular sonrası yetenek sınavı yapılacak ve başarılı olanlar Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarda eğitim almaya hak kazanacak. 7-8 Eylül tarihlerinde yapılacak yetenek sınavı için başvurular, 19 Ağustos Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarda Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi, Batı Müziği, Güzel Sanatlar, Geleneksel Sanatlar ve Bale bölümlerinde eğitim veriliyor. Başvuru için Fuar içi Leyla Atakan Kültür Merkezi Kültür, Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü'ne bir vesikalık fotoğraf ve kimlik fotokopisinin yeterli olduğu açıklandı.

Bale ve hat bölümleri için 4 yıl, çocuk resim ve dini musiki bölümleri için 2 yıl, diğer bölümler içinse 3 yıl temel sanat eğitimi veriliyor. Temel sanat eğitimi alan öğrenciler ayrıca Konservatuvar bünyesindeki Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Türk Din Musikisi ve Çocuk Korolarında yer alarak konserde sahne alıyor. Her yıl Güzel Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin de yıl sonu sergileri, sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Tüm bölümler için 1'inci sınıfın hazırlık sınıfı olarak kabul edildiği Konservatuvarda birinci sınıfta başarı gösteremeyen öğrencinin üst sınıfa geçmesi veya sınıf tekrar etmesi mümkün değil. Öğrencinin devamsızlık yapmaması gerekiyor, devamsızlık hakkının yüzde 30'unu geçen öğrencinin kaydı siliniyor. Büyükşehir Belediyesi, konservatuvarı kazanan öğrencilerden yalnızca “öğrenci katkı payı” alıyor.