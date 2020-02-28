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Konservatuar öğrencilerinden piyano dinletisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı piyano bölümü öğrencileri, müzik dinletisinde sahneye çıktı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı piyano bölümü öğrencileri, Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Salonu'nda sahne aldı. Piyano bölümü eğitmeni Maya Tsetskhladze'nin 10 öğrencisi, ailelerinin katıldığı piyano dinletisinde yeteneklerini sergiledi. İlkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden oluşan piyano bölümü öğrencileri, “Mozart-Allegro”, “Klementi-Seonetina”, “Jilinkiy-Polka, Pleyel-Sonetina” gibi eserleri piyano ile çaldı. Gerçekleştirilen müzik dinletisinde sahneye çıkarak yeteneklerini sergileyen çocuklar, ailelerinden bolca alkış aldı. Ailelerinin yalnız bırakılmadığı çocuklar, piyano çalma konusunda elde ettikleri başarıyı gösterme fırsatı buldu.

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