Konservatuar sınavı öncesi adaylar ve yakınları bilgilendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı yetenek sınavı, 7-8 Eylül tarihlerinde yapılacak. Yetenek sınavı öncesinde öğrenci velileriyle ve sınava girecek öğrencilere bilgilendirme toplantıları yapıldı. Leyla Atakan Kültür Merkezi ve Süleyman Demirel Kültür Merkezi(SDKM)'nde yapılan bilgilendirme toplantılarında, konservatuar eğitmenleri tarafından sınav içeriği ve şekli, konservatuarın yapısı, eğitimler konusunda aydınlatıcı bilgilendirmeler yapıldı. Eğitmenlerin yanı sıra psikolog tarafından da sınav stresi ile başa çıkma yolları hususunda bilgi verildi. Bilgilendirme toplantısında katılımcılara kısa bir müzik dinletisi sunan eğitmenler, sınav içeriğiyle ilgili bilgilendirme yaparak soruları cevaplandırdı.

Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Batı Müziği, Çocuk Resim ve Bale Bölümleri'nden eğitmenler tarafından Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı ve yapılacak yetenek sınavıyla ilgili bilgiler aktarıldı. Psikolog tarafından sanatın bireysel ve toplumsal faydaları ve sınav stresi ile başa çıkma yolları konusunda sınava gireceklere bilgi sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Sanat Müziği eğitmeni Enver Mete Aslan, Batı Müziği Bölümü Eğitmeni Sencer Özbay, Engin Şen ve Engin Yaşar; Türk Halk Müziği Bölümü Eğitmeni Yavuz Aşık, Çocuk Resim Bölümü Eğitmeni Berrin Bul, Bale Bölümü Eğitmeni İlyas Akbulut tarafından bilgilendirme yapılırken veli ve öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.