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Konservatuvar öğrencileri yeteneklerini konuşturuyor

Büyükşehir Konservatuvarı Güzel Sanatlar Bölümü’nde eğitim alan öğrenciler, yıl sonu açılacak sergilere eserlerini yetiştirmek için hummalı şekilde çalışıyor.

Büyükşehir Konservatuvarı Güzel Sanatlar Bölümü'nde eğitim alan öğrenciler, yıl sonu açılacak sergilere eserlerini yetiştirmek için hummalı şekilde çalışıyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Güzel Sanatlar Bölümü'nde eğitim alan öğrenciler, resim, seramik, çini dallarında kendilerini geliştirerek her yılın sonunda düzenlenen sergilerde eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Yıl sonu sergileri için hummalı şekilde eserlerini tamamlamaya çalışan öğrenciler, İzmit Anıtpark'ta bulunan Güzel Sanatlar Eğitim Merkezinde eğitimlerini sürdürüyor.



Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, her yıl yetenek sınavlarında sanata olan yatkınlığının ölçülmesi çerçevesinde her bölümün kendine özgü kriterleri gözetilerek, yetkin eğitmenler kontrolünde öğrenci alıyor. Yetenek sınavı ile konservatuvara alınan öğrencilere temel sanat eğitimi veriliyor. Güzel sanatlar bölümünde eğitim süresi branşlara göre 2-4 yıl olarak değişiyor. Güzel Sanatlar Bölümü'nde çini, seramik ve resim dallarında eğitim veriliyor. İzmit'te bulunan Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, hem sosyalleşmenin hem de kendilerine özgü yaptıkları eserlerin sergilenmesinden çok memnun.

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