Konservatuvar öğrencilerinin sergisine sanatseverlerden tam not

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Güzel Sanatlar Bölümü öğrencileri iki yıllık pandemi döneminin ardından, 150 eseri Gar Sanat Galerisi'nde sergilemeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Güzel Sanatlar Bölümü son sınıf öğrencilerinin eserlerinden oluşan sergi Gar Sanat Galerisi'nde açıldı. Konservatuvar Güzel Sanat Bölümü öğrencileri iki yıllık pandemi döneminin ardından eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. Sergide, Güzel Sanatlar Bölümünün son sınıfında eğitim gören 46 öğrencinin seramik ve resimden oluşan toplam 150 eseri yer aldı. Gar Sanat Galerisi'ndeki Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Güzel Sanatlar Bölümü Öğrenci Sergisi, 15 Ekim Cumartesi gününe kadar gezilebilir.

Açılışa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürü Hayriye Sözer, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, eğitmenler ve öğrenci velileri katıldı. Açılışta konuşma yapan Sözer, "Öğrencilerimiz pandemi döneminde derslerine online devam ederek, sanat yolcuklarına ara vermedi. Eğitmenleri ile birlikte bu dönemi en iyi şekilde değerlendirdi. Eğitmenlerimizi ve öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Çok başarılı eserler ortaya çıkardılar" dedi.