Kontolden çıkan araç viyadük ayağına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, 100 metre sürüklenip viyadük ayağına çarptı. Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Sapakpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şenol Köroğlu idaresindeki 06 FY 1072 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, 100 metre sürüklenip, viyadük ayağına çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü Şenol Köroglu ve A.K'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından araç sürücüsü Şenol Köroğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan A.K ise sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.