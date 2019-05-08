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Kontrolden çıkan araç binaya çarparak durabildi: 3 yaralı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki binanın girişine çarparak durabildi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki binanın girişine çarparak durabildi. Kazada araç içindeki 3 kişi yaralandı.


Kaza sabah saatlerinde Gölcük Kavaklı Mahallesi Yavuz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İzmit istikametinden Gölcük'e gelmekte olan E.P. idaresindeki 41 GH 069 plakalı araç, Gölcük Adliye kavşağında kaygan yolda bir anda kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki bariyerleri parçaladıktan sonra bir binanın giriş katına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araç içindeki 3 kişi yaralandı.


Kazayı görenlerin üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesi ile araçtan çıkarılan yaralı sürücü E.P. ve yanındaki 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif yaralanan 3 kişi, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesin kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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