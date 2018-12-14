Kontrolden çıkan hafif ticari araç ağaca çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yoldan aşağı uçarak ağaca çarptı. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nedime B. İdaresindeki 77 EK 954 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yoldan aşağı uçarak bir otoparkın bahçesindeki ağaca çarparak durabildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durum hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Nedime B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.