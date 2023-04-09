Kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarparak durabildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği kamyonet, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada kamyonette bulunan yolcu yaralandı.

Kaza, Körfez Mahallesi D-100 Karayolu yan yol Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.M. idaresindeki 41 LY 761 plakalı Kia marka kamyonet, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde yan yol bağlantısındaki bariyerlere çarptı. Kamyonet, bir kısmı bariyerlerin üzerinde bir kısmı ise yolda kalacak şekilde durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcu, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.