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Kontrolden çıkan motosiklet bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.


Kaza Gebze Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ümit A. yönetimindeki 41 UN 718 plakalı motosiklet, İstanbul Caddesi üzerinde seyir halinde ilerlediği sırada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan sürücü Ümit A. Yola düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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