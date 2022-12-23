Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 yaralı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere ok gibi saplandı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu İstanbul istikametinde V.G. idaresindeki 35 BAY 811 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazada, sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan Y.G. araçta sıkışarak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alınırken kazaya ilişkin incelme başlatıldı.