Kontrolden çıkan otomobil iş yerinin duvarına çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan iş yerinin duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kirazpınar-Gebze Şehirlerarası Otobüs Terminali yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhur B. idaresindeki 07 CFD 80 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Cumhur B., Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.