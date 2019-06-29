Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti: 1 yaralı

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza 15.30 sıralarında İzmit Kabaoğlu Mahallesi Prof. Baki Komşuoğlu bulvarı İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinden çıkan Aylin B. idaresindeki 41 BL 107 plakalı otomobil, Umuttepe'den İzmit istikametine seyir halinde olduğu esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçtikten sonra bariyerlere çarparak durabildi. Bariyerlere sıkışan otomobilin içindeki sürücü Aylin B. yaralanırken, yanındaki eşi Arif B. ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza anında karşı şeridin boş olması ise olası bir faciayı önledi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, çevredekilerin de yardımıyla yaralı sürücüyü araç içinden çıkararak ambulansa aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla Umuttepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.