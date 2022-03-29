Kontrolden çıkan otomobil kütük dolu alana uçtu: 1 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkan otomobil kütüklerin istiflendiği alana uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-130 Karayolu Yalova istikameti Sepetlipınar mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 06 BDM 485 plakalı Citroen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi toprak zemine uçtu. Çarpmanın etkisiyle aracın içinde yolcu olarak bulunan M.Y. yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından Gölcük Necati Çelik Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.