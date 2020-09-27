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Kontrolden çıkan otomobil önce ağaca sonra da park halindeki araçlara çarptı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda çarptığı ağacı parçaladıktan sonra park halindeki 2 araca çarparak durabildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda çarptığı ağacı parçaladıktan sonra park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Kazada otomobilde sıkışan iki yaralı itfaiye ekipleri kurtardı.


Kaza 23.30 sıralarında Körfez Tuğrul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.B. idaresindeki Peugeot marka 41 H 7847 plakalı otomobil, Tuğrul Caddesi üzerinde önünde seyir halinde olan bir başka otomobili sollamak isterken kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, önce kaldırımdaki ağaca daha sonra da park halindeki 2 araca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle kaldırımdaki ağaç parçalanırken, otomobilde bulunan F.B. ve yanındaki A.A. araç içinde sıkışarak yaralandı.


Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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