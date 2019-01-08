Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinden kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Metrelerce takla atarak sürüklenen otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Onur U. (32) idaresindeki 41 ED 641 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Takla atarak yol kenarında metrelerce sürüklenen otomobil sürücüsü Onur U. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan otomobil sürücüsü Onur U. sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan Onur U. hastaneye kaldırıldı. Yol kenarındaki otomobil, çekici yardımı ile kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.