Kontrolden çıkan otomobil takla attı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, duvara çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi Eskihisar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf A. idaresindeki 41 ALS 092 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yol kenarındaki bir evin duvarına çarparak takla attı. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sonrasında yol üzerinde trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla birlikte, trafik yeniden normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.