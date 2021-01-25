İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan panelvan minibüs devrildi: 2 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde virajda yağmur nedeniyle kontrolden çıkan panelvan minibüs, yol kenarındaki ağaçları yerinden sökerek devrildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde virajda yağmur nedeniyle kontrolden çıkan panelvan minibüs, yol kenarındaki ağaçları yerinden sökerek devrildi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.


Kaza 19.15 sıralarında İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı üzeri İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmit istikametinde seyir halinde olan 34 BNZ 044 plakalı Renault marka panelvan minibüs, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan minibüs, yol kenarındaki ağaçları yerinden sökerek, bir iş yerinin önünde yan yattı. Kazada araçta bulunan ve hafif yaralı olarak kurtulan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.