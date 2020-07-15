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Kontrolden çıkan tır, elektrik direğini yerinden kopardı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki elektirik direğini yerinden kopardı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki elektirik direğini yerinden kopardı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.


Kaza Gölcük Kavaklı Mahallesi Yavuz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Metin A. idaresindeki 78 AAB 414 plakalı tır, Gölcük Adliyesi kavşağında kontrolden çıktı. Savrulan tır, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak yerinden kopardıktan sonra durabildi. Araçta maddi hasar neden olan kazada sürücü şans eseri yara almazken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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