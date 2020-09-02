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Konya'da yüksek gerilim hattına kapılan işçi ambulans helikopterle Kocaeli'ne getirildi

Konya’da çatıda çalıştığı sırada elindeki metal malzemenin yüksel gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralanan 19 yaşındaki şahıs, tedavisi için ambulans helikopter ile Kocaeli’ne getirildi.

Konya'da çatıda çalıştığı sırada elindeki metal malzemenin yüksel gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılarak ağır yaralanan 19 yaşındaki şahıs, tedavisi için ambulans helikopter ile Kocaeli'ne getirildi.


Edinilen bilgiye göre Konya'da metal doğrama işinde çalışan 19 yaşındaki Tolga V. adlı şahıs bir binanın çatısında çalıştığı sırada elindeki metal malzeme, yüksel gerilim hattına temas etti. Temas sonrasında akıma kapılan Tolga V. ağır yaralanarak yere savruldu. Durumu gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan Tolga V., Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Vücudunun yüzde 40'ı akım sonucu yanan Tolga V., buradan önce Meram'da bulunan hastaneye daha sonra ise Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Kocaeli'de bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine sevk edildi.


Sağlık görevlilerinin tarafından helikopterden dikkatli bir şekilde indirilen Tolga V., yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Akıma kapılarak ağır yaralanan işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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