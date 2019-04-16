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Köpeği bıçaklayarak öldüren öğretim görevlisi beraat etti

Evde beslediği kedisini boğan sokak köpeğini bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile hakkında dava açılan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda görevli Prof.

Evde beslediği kedisini boğan sokak köpeğini bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile hakkında dava açılan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. M.S.'nin beraatine karar verildi.


Olay, 11 Eylül 2017 tarihinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde bulunan lojmanlarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. M.S.'nin evde beslediği kedisi dışarı çıkınca, başıboş köpekler tarafından boğuldu. Dışarı çıktığında kedisinin öldüğünü gören Prof. Dr. M.S., lojmanın önünde gezen bir köpeği bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan olay sonrasında Kocaeli 2. Asliye Ceza Mahkemesinde mala zarar verme suçundan açılan kamu davasında M.S.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, köpeği sahiplenen Hakkı Yunus Kozan ve Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği üyeleri de takip etti.


Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Mala zarar verme" suçundan hazırlanan iddianamede, sanığın 4 aydan 3 yıla kadar hapisle veya adli para cezasıyla cezalandırılması talep edildiği duruşmada mahkeme heyeti, M.S. isimli öğretim üyesinin beraatine karar verdi.

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